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L’Inter torna a lavorare. Ieri ad Appiano Gentile la squadra nerazzurra - con i calciatori che non sono partiti per le varie nazionali - è tornata in campo agli ordini di Cristian Chivu.

I giocatori rimasti a Milano hanno beneficiato di una settimana di riposo, prima di rimettersi a disposizione e iniziare a preparare la sfida del 10 ottobre contro l Parma, al Meazza.

Inter, Spence in gruppo

Al gruppo si è finalmente aggregato anche Djed Spence, al suo primo allenamento con i compagni dopo aver smaltito il problema fisico subito in fase di preparazione dopo il suo arrivo in nerazzurro.

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Come riferisce il Corriere dello Sport, “l’esterno inglese lavorerà in questi giorni per entrare nei meccanismi della squadra, in modo da essere definitivamente pronto per Inter-Parma in programma sabato 10 ottobre, gara in cui spera di poter anche debuttare con la sua nuova maglia”.

Dimarco lavora a parte

“Chi è praticamente certo di tornare per quell'occasione è Federico Dimarco, che ieri ha lavorato in parte con i compagni, prima di proseguire nel percorso di riatletizzazione dopo la distorsione alla caviglia. Il numero 32 dell'Inter è pronto anche lui a rientrare definitivamente in gruppo”.

Calhanoglu e Stones

“Prosegue invece il lavoro individuale di Calhanoglu e Stones: tra i due, quello più avanti al momento è il turco, che ha già iniziato ad allenarsi in campo e ha intensificato i carichi di lavoro”.

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“L’obiettivo è di svuotare totalmente l'infermeria entro il ritorno il 10 ottobre del campionato” conclude il Corriere dello Sport.