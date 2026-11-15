Ieri si sono diffuse delle indiscrezioni sulle condizioni di Piotr Zielinski, che non è stato convocato dal ct della Polonia
GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ieri si sono diffuse delle indiscrezioni sulle condizioni di Piotr Zielinski, che non è stato convocato dal ct della Polonia per l'impegno contro la Svezia. Ecco il suo reale stato di forma secondo l'edizione odierna di Tuttosport:
"Piotr Zielinski tiene in apprensione l’Inter. Il centrocampista, che non è stato convocato dal ct Urban per la sfida della Polonia contro la Romania a causa di un leggero infortunio al piede, non tornerà a Milano – salvo repentini cambi di piani –, resterà con la nazionale e cercherà di recuperare per essere in campo martedì a Breslavia contro la Svezia nell’ultimo turno di Nations League".
"Nonostante l’assenza di Zielinski all’Arena Nationala sia stata solo a livello precauzionale, col giocatore che in precedenza non si era allenato per via di un forte raffreddore, l’eventuale presenza del centrocampista alla Tarczyński Arena Wrocław dipenderà dai prossimi allenamenti. Oggi i cancelli di Appiano resteranno chiusi: ieri hanno lavorato solo gli infortunati. Martedì la ripresa".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA