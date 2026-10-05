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Da oggi l'Inter inizierà a preparare la prossima gara di campionato con il Parma. Chivu ritroverà parte del gruppo nella giornata di oggi e farà la conta degli infortunati.

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"Oggi o domani potrebbe tornare completamente a disposizione Hakan Calhanoglu, che non ha partecipato al confronto coi rossoblù, ma già settimana scorsa ha svolto qualche seduta parzialmente in gruppo ed è pronto a riprendersi una maglia, dal 1' o a partita iniziata, con gli emiliani. Cristian Chivu dovrà aspettare gli ultimi impegni dei nazionali e il loro rientro, che avverrà a scaglioni, prima di prendere una decisione sulla formazione", come scrive il Quotidiano Sportivo.

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"Difficile pensare di poter contare su Lautaro Martinez: l'argentino rimetterà piede al centro sportivo soltanto giovedì. Sicuro un posto per Thuram, con Esposito o Bonny a seconda delle valutazioni che si faranno anche in chiave Bruges (i belgi saranno a San Siro martedì 13). La gara di campionato sarà anche l'occasione per rivedere tra i titolari, salvo sorprese, Federico Dimarco, che ha dimostrato sabato di avere ritrovato la giusta condizione, restando in campo per l'intero test. Buone indicazioni anche da Spence, per 50' in campo: spera in un esordio coi nerazzurri in gare ufficiali che non è ancora arrivato. Assente sicuro Stones, ancora infortunato. Più facilmente giocherà Jones, rimasto fuori dai convocati dell'Inghilterra e finora un po' sull'altalena dal punto di vista delle prestazioni. Nulla che preoccupi particolarmente Chivu: il centrocampista, che il tecnico ha voluto fortemente, è appena arrivato in un ambiente totalmente nuovo, per quella che è la sua prima esperienza lontano da Liverpool", aggiunge il quotidiano.