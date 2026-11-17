VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."

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Sono arrivate brutte notizie dal ritiro della Polonia per Chivu. Piotr Zielinski ha un problema alla pianta del piede, ma la sua presenza nella sfida contro la Svezia di questa sera è ancora in discussione.

“Piccolo giallo in casa Inter attorno alle condizioni di Piotr Zielinski. II ct polacco Urban lo ha tenuto fuori dalla sfida persa contro la Romania, annunciando un problema alla pianta del piede «che può risolversi in tre giorni o in tre settimane». Nella gara di stasera alle 20.45 contro la Svezia i biancorossi rischiano di retrocedere in Lega C di Nations League. Il giocatore rassicura: nulla di grave, si metterà a disposizione, ma giocare sul dolore è sempre un rischio. In mezzo Chivu deve già rinunciare a Stankovic e gestire il cagionevole Calhanoglu. Per fortuna del tecnico tornerà Jones, già in panchina subito contro il Como”, scrive il Giorno.