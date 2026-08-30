GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si prepara per la sfida di questa sera con il Cagliari. Chivu ha qualche dubbio di formazione e spera di recuperare il prima possibile anche Djed Spence.

"Da un lato la voglia di dare continuità alla squadra che ha vinto col Monza, dall’altra la necessità di inserire altri giocatori per arrivare nella condizione migliore allo scontro diretto col Napoli sabato 5 settembre a San Siro. Chivu deve sciogliere le ultime riserve. In difesa dovrebbero giocare ancora Bisseck, Akanji e Bastoni, ma Stones - che ha esordito col Monza - potrebbe aumentare il minutaggio, così come spinge per una chance Pavard. Il vero dubbio è a centrocampo con Zielinski in vantaggio su Sucic, mentre sembrano scontate le conferme di Barella e Calhanoglu", scrive Tuttosport.

Getty Images

"Dimarco a sinistra e Diouf a destra, anche perché Spence (arrivato con un piccolo infortunio) non è partito per Cagliari e proseguirà il lavoro personalizzato anche nei prossimi giorni, tant’è che non è affatto scontata la sua presenza sia per il Napoli che per la prima di Champions a Madrid col Real l’8 settembre. Se così fosse, attenzione al rilancio di Luis Henrique che potrebbe dare - a destra - più garanzie difensive a Chivu. In panchina invece Curtis Jones: il centrocampista ex Liverpool sta bene, si è allenato sempre in gruppo e quasi certamente esordirà", aggiunge il quotidiano.