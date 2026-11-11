VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Momento non positivo per il reparto offensivo dell'Inter di Chivu. Dopo la vittoria contro il Como e in attesa del rientro di Lautaro, si fermano per problemi muscolari Thuram e Bonny.

"Nemmeno il tempo di godersi la sosta dopo i cinque gol rifilati a Feyenoord e Como nelle ultime due partite, senza subirne, che l’Inter si ritrova in emergenza in attacco. Prima Bonny, poi Thuram: in poche ore i nerazzurri perdono due pezzi davanti. La certezza riguarda Bonny: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, circa un mese di stop. È incespicato nel finale contro il Como ed è stato visitato all’Humanitas", scrive il Corriere della Sera.

Getty Images

"L’allarme Thuram è scattato «a distanza»: Marcus, il trascinatore nerazzurro senza Lautaro, ha lasciato il ritiro della Francia e non è ancora stato visitato dai medici del club. Fastidio al bicipite femorale destro accusato dopo la partita contro il Como, la dodicesima di fila da titolare tra serie A e Champions League (la nona tra una sosta e l’altra): ha fatto gli straordinari e li ha fatti bene, ora paga i conti. La sensazione è che si tratti solo di un affaticamento: non è da escludere, dunque, che possa essere a disposizione di Chivu dopo la sosta per la sfida di domenica 22 contro l’Atalanta. Sicuramente non sfiderà l’Italia con la Francia, ad Appiano lavorerà per riformare la ThuLa: Lautaro dovrebbe rientrare con l’Atalanta, magari part-time".

Getty Images

"Come se non bastasse, alla lista degli infortunati si aggiunge Stankovic: gli esami effettuati dallo staff della Serbia hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista torna in Italia e ne avrà per un po’. Un inizio di sosta agitato per l’Inter: dal 22 novembre inizierà un tour de force con 7 partite fino al 13 dicembre tra campionato, Champions e Coppa Italia. Se a centrocampo regna l’abbondanza, davanti la coperta rischia di essere corta: Chivu si augura di non dover inventarsi esperimenti come accaduto (male) nel derby", aggiunge il Corriere.