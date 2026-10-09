VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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L'Inter si appresta a conoscere Djed Spence che ha recuperato dai problemi fisici e sarà a disposizione col Parma. Ma mancheranno gli altri due inglesi, di ieri la notizia dell'infortunio di Jones.

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"Adesso ecco lo stop per il terzo dei nuovi arrivati dalla dorata Premier: Curtis Jones si è infortunato sul più bello, proprio nel momento in cui stava iniziando a piantare la bandiera in mezzo. Prima il dolore in allenamento, poi un giorno di attesa come da prassi nei guai muscolari e alla fine ieri gli esami medici che hanno certificato il problema di questo 25enne: tecnicamente, è un “risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra”. Servirà un mese circa per rivedere il campo, nulla la possibilità di poter giocare il derby di Milano del 31 ottobre. Se tra terapie e recupero tutto andrà liscio, si può immaginarlo disponibile nella sfida in casa contro il Como dell’8 novembre, giusto dopo la nuova trasferta di Coppa in casa del Feyenoord", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Se Curtis non aveva precedenti particolari di questo tipo nel proprio storico medico, diversa è la situazione del collega centrale ex City: Stones arriva da due stagioni in cui ha sommato 36 presenze ed è stato fortemente limitato da continui problemi fisici. Ora si allena a parte ad Appiano per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e salterà anche la sfida di Bologna della settimana prossima: punta alla successiva in casa contro la Fiorentina", precisa Gazzetta.