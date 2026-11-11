Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il reparto offensivo dell'Inter è quello più toccato dagli infortuni. Ieri si sono fermati Bonny e Thuram, in casa nerazzurra aspettano con ansia il rientro di Lautaro Martinez.

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "La tabella prevede un’ultima settimana di lavoro differenziato. Da lunedì, dopo il weekend libero di cui godranno tutti i giocatori dell’Inter non partiti con le nazionali, l’argentino si allenerà regolarmente con i compagni, dopo aver saltato 5 partite di campionato e 2 di Champions. Il suo motore è in fase di rullaggio in vista della trasferta di Bergamo: considerando i problemi fisici di Thuram e Bonny, potrebbe anche giocare dall’inizio".

Getty Images

"Arriva anche Curtis Jones. Dopo la sosta l’Inter potrà contare su tutti e tre gli inglesi presi in estate dalla Premier League. Come Stones, Jones è andato in panchina contro il Como smaltendo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori un mese. Non essendo stato convocato dall’Inghilterra potrà lavorare ad Appiano per raggiungere una buona condizione atletica. Chivu lo aspetta a braccia aperte, dopo averne caldeggiato l’acquisto a lungo durante l’estate. Jones, acquistato dal Liverpool per 30 milioni più bonus, finora ha dato un contributo modesto all’allenatore che l’ha scelto: 5 presenze per un totale di 242 minuti complessivi. In prospettiva può diventare l’uomo del cambio di passo a centrocampo anche se è probabile che a Bergamo cominci dalla panchina: in questo momento è difficile rinunciare al trio Barella-Calhanoglu-Zielinski", aggiunge il quotidiano.