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Giornata di riposo oggi per l'Inter che si ritroverà domani in vista della gara di sabato alle 18 a San Siro contro il Parma. Queste le ultime in casa nerazzurra secondo La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

Cristian Chivu ha concesso ai giocatori una giornata di riposo: la squadra si ritroverà domani ad Appiano Gentile per dedicarsi allo studio della partita di sabato contro il Parma. Da capire se e quanto potrà allenarsi Lautaro, che parte oggi dall’Argentina dopo aver partecipato alla grande festa di Lionel Messi. L’unico sicuro assente per la ripresa del campionato è John Stones, che non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare riportato contro l’Udinese.