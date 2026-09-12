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Il problema di Federico Dimarco è quasi rientrato e potrebbe essere presto a disposizione. Discorso diverso per Djed Spence, ancora alle prese col recupero della condizione.

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"L’esterno inglese, nella valigia di ritorno dal Mondiale, oltre ad un buon terzo posto ha dovuto infilare pure un piccolo problema fisico. Una cosa da poco, che però l’ha costretto — tra ritorno e vacanze — a saltare di fatto tutta la preparazione estiva con il resto della squadra. Il piano per riaverlo al top è stato studiato nei minimi dettagli tramite un lavoro individuale (sul campo); e intanto Diouf offre ampie garanzie lì largo a destra, così l’ex Tottenham può prendersi tutto il tempo necessario per tornare al meglio. Spence ha saltato le prime quattro sfide stagionali dell’Inter, non ci sarà neppure contro l’Udinese a San Siro lunedì e nel mirino ha messo la Roma, in programma sabato 19. Il recupero procede bene, è possibile che l’inglese venga convocato in maniera più che altro simbolica per la partita dell’Olimpico ma non verrà corso alcun rischio: se non ci saranno le condizioni ideali, l’ex Genoa si vestirà per la prima volta di nerazzurro solo dopo la prima e lunga sosta per le nazionali. E a quel punto sì che sarà senz’altro al top", spiega La Gazzetta dello Sport.