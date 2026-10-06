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L'Inter ha ripreso gli allenamenti con Calhanoglu in gruppo, ora manca solo John Stones all'appello. Il difensore, infortunatosi con l'Udinese, non ha ancora recuperato dal problema muscolare.

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"Se Calha sorride, John Stones lo fa meno. Tra i reduci da infortunio in casa Inter, l’inglese è quello che ha bisogno di più tempo e, infatti, è rimasto a lavorare a parte ancora una volta ieri: la sua disponibilità contro il Parma resta ancora molto in dubbio. L’ex City sta, infatti, recuperando dal problema al flessore accusato contro l’Udinese, quando si era accasciato a terra ed era stato costretto a fermarsi e la sosta non è bastata a riportarlo a disposizione. Finora Stones ha raccolto quattro presenze ufficiali con il nuovo club: tre in campionato e una in Champions. Chivu lo aveva inserito gradualmente proprio per gestirlo nel delicato post-Mondiale: con 15’ contro il Monza, 22 a Cagliari e tutto il secondo tempo al Bernabeu. Poi la prima da titolare contro l’Udinese, interrotta al 62’", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Intanto, tra i nazionali partiti per la sosta, è tornato al lavoro anche Bonny dopo gli impegni con la Costa d’Avorio. L’attaccante ha cominciato a preparare la sfida contro la sua ex squadra assieme a Thuram, con qualche giorno in più ad Appiano rispetto alle altre due punte, Lautaro e Pio", aggiunge il quotidiano.