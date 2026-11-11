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Dopo aver giocato 9 partite da titolare consecutive, Marcus Thuram è stato convocato da Zidane per le gare della Francia. L'attaccante dell'Inter ha risposto alla convocazione, ma è dovuto tornare ad Appiano per un problema muscolare.

Getty Images

Come sottolinea Sky Sport, Marcus Thuram è appena arrivato ad Appiano Gentile. L'attaccante sosterrà nelle prossime ore ulteriori accertamenti per capire l'entità del problema muscolare. Sembra esserci ottimismo per la sua presenza nella prossima gara con l'Atalanta.