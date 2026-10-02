In casa Inter si parla anche di rinnovi di contratto: le ultimissime su Calhanoglu e gli altri due casi più urgenti sul tavolo.

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Le notizie dall'infermeria di casa Inter, ma non soltanto. Si parla anche di rinnovi a Sky Sport e in particolare dei prolungamenti di contratto di tre giocatori nerazzurri.

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calhanoglu (4)
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Come anticipato da fcinter1908.it, per Calhanoglu ci sarà un contatto con l’agente per parlare del rinnovo: lui vedrebbe di buon occhio una permanenza a Milano e l’Inter vuole sedersi al tavolo per parlare col giocatore.

Gli altri due casi più imminenti che riguardano i rinnovi sono poi quelli di Federico Dimarco e di Carlos Augusto.

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