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Dopo il debutto sfortunato in Champions, l'Inter torna a calarsi nella realtà del campionato. Il prossimo impegno per la squadra di Chivu sarà lunedì a San Siro contro l'Udinese. Queste le ultime in casa dei friulani, che avranno due assenze importanti, come segnala il Messaggero Veneto:

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"Sono stati effettuati accertamenti strumentali per valutare l'entità di quello che sembra (visto che Solet continuava a massaggiarsi la zona al momento del cambio) un guaio agli adduttori della gamba sinistra, ma lo staff medico non si è ancora espresso, memore probabilmente di quello che è successo a metà dello scorso febbraio, quando il centrale accusò un problema simile contro il Sassuolo per poi presentarsi regolarmente al calcio d'inizio a Bologna, nel weekend successivo, e fermarsi dopo poco più di una manciata di minuti. Uno stop che portò al forfait per altre due gare: tornò a disposizione il 12 marzo. Insom-ma, anche questa parte di campionato potrebbe essere terminata per il francese, visto che mancano due partite, il 14 settembre con l'Inter e il 19 col Cagliari per arrivare alla sosta.

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Piotrowski dovrà essere operato e, stando alle voci di corridoio, dovrà stare lontano dal campo per un mese. Salterà i match di campionato con Inter, Cagliari e, con tutta probabilità, Torino, ossia il primo dopo la sosta, in programma il 12 ottobre. Il polacco ora sta bene ed è tranquillo, per quanto un intervento chirurgico all'organo cardiaco desti sempre un pizzico di preoccupazio-ne. L'operazione a cui si sottoporrà non sarà a ogni modo cuore aperto. Si tratta di una procedura utilizzata per correggere i disturbi del ritmo cardiaco, neutralizzando il tessuto anomalo che li provoca".