Tramite un comunicato ufficiale, l'Udinese ha confermato che l'operazione al quale si è sottoposto Jakub Piotrowski è andata bene. Al centrocampista del club friulano, proprio come a McTominay, era stata riscontrata un'aritmia cardiaca.

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Ecco il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito.

Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale".