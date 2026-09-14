Riscontrata una forma di aritmia a Piotrowski dopo Udinese-Lazio: il giocatore è stato operato oggi, non ci sarà contro l'Inter
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Tramite un comunicato ufficiale, l'Udinese ha confermato che l'operazione al quale si è sottoposto Jakub Piotrowski è andata bene. Al centrocampista del club friulano, proprio come a McTominay, era stata riscontrata un'aritmia cardiaca.
Ecco il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito.
Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale".
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