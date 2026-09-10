Udinese alle prese con numerose assenze in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter, nel posticipo di lunedì. Agli indisponibili di lungo corso Palma e Zaniolo si aggiungono Piotrowski e Solet: il polacco sarà sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca, mentre il difensore è fermo per un problema muscolare.

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Chakvetadze, invece, è stato convocato già con la Lazio, ma per ora con l'obiettivo di stare insieme al gruppo e senza prospettive di impiego. Le assenze condizionano soprattutto le scelte in difesa, dove si profila una linea a tre composta da Kabasele, Abankwah ed Ebosse, anche se Bertola si candida per una maglia dal primo minuto. A centrocampo le opzioni sono, invece, quasi obbligate, con Miller e Karlstrom nel mezzo (Lovric e Zarraga scaldano i motori) e Vojvoda e Kamara chiamati a presidiare le corsie esterne.

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Davanti, Runjaic dovrebbe affidarsi a Ekkelenkamp e Unai Gomez alle spalle di Keinan Davis, con Bayo e Gueye destinati inizialmente alla panchina e pronti a subentrare a gara in corso, così come il neo acquisto Jovanovic, pronto all'esordio, ma solo se si saranno le condizioni. Runjaic, in questi anni, non ha mai gettato nella mischia giocatori giunti da poco o con scarso rodaggio in squadra.