Per il big match contro la Roma Chivu dovrà fare a meno di alcune pedine importanti
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Dopo le prime gare della stagione, l'Inter si ritrova già con qualche giocatore in infermeria. Sabato la squadra di Chivu giocherà lo scontro diretto con la Roma e dovrà fare a meno di tre giocatori importanti.
StonesSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stones ha un avuto un problema muscolare al flessore e rischia un mese di stop. Nella prima da titolare, l'ex City si è fermato e ora rientrerà sicuramente dopo la sosta.
CalhanogluCome anticipato da Fcinter1908 e confermato da Gazzetta: "Ieri Hakan Calhanoglu all’Humanitas ha fatto gli accertamenti di rito all’adduttore della coscia destra: tutto confermato, risentimento muscolare. Ci si rivedrà probabilmente dopo la sosta, la previsione interna è di circa tre settimane di stop".
Spence"Djed Spence è in atavico ritardo di condizione e non sarà convocato sabato", spiega Gazzetta.
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