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Dopo le prime gare della stagione, l'Inter si ritrova già con qualche giocatore in infermeria. Sabato la squadra di Chivu giocherà lo scontro diretto con la Roma e dovrà fare a meno di tre giocatori importanti.

Stones

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,Nella prima da titolare, l'ex City si è fermato e ora rientrerà sicuramente dopo la sosta.

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Calhanoglu

Come anticipato da Fcinter1908 e confermato da Gazzetta: "Ieri Hakan Calhanoglu all’Humanitas ha fatto gli accertamenti di rito all’adduttore della coscia destra: tutto confermato, risentimento muscolare. Ci si rivedrà probabilmente dopo la sosta, la previsione interna è di circa tre settimane di stop".

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Spence

"Djed Spence è in atavico ritardo di condizione e non sarà convocato sabato", spiega Gazzetta.