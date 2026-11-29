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Donyell Malen costretto al cambio in Roma-Monza, sul risultato di 3-0 per i giallorossi. Dopo un gol e un assist, l'attaccante olandese è rimasto negli spogliatoi all'intervallo per un duro colpo subito.

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Malen ha subito un durissimo colpo sulla caviglia da Goglichidze, una tacchettata molto dolorosa sul momento. Ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al termine del primo tempo, salvo poi arrendersi negli spogliatoi: è uscito dal campo all'intervallo a scopo precauzionale. In un primo momento sembrava che potesse uscire attorno al 40', ma ha stretto i denti fino al 45'. Al suo posto è entrato in campo Castro a inizio ripresa. Seguiranno aggiornamenti in vista dei prossimi impegni dei giallorossi sulle condizioni del capocannoniere della Serie A.