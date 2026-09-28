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Alla ripresa oggi alla Pinetina, Chivu avrà in forza un giocatore in più. Djed Spence, infatti, ha recuperato completamente dall'infortunio e da oggi inizierà a lavorare col resto del gruppo.

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"Per Spence comincia così la corsa verso una maglia in vista della sfida con il Parma, Diouf ha fatto il massimo nella prima fase della stagione, adattandosi a un ruolo non propriamente suo e garantendo comunque disponibilità ed equilibrio. Ora, però, tocca all'inglese. Spence non possiede probabilmente la stessa capacità di Dumfries di «sfondare» negli ultimi metri e attaccare l'area con continuità, ma offre caratteristiche differenti: può garantire maggiore copertura in fase difensiva, corsa e presenza costante sulla fascia.

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In questo senso rappresenta un passo avanti rispetto a una soluzione precedente, comunque preziosa e affidabile, come quella garantita da Matteo Darmian. Spence, inoltre, non arriva da un periodo di inattività. Esattamente come Calhanoglu e Dimarco, non ha mai interrotto il proprio lavoro di preparazione. Per tutti e tre è proseguito il lavoro individuale alla Pinetina, con programmi specifici studiati per mantenerli pronti alla ripresa", scrive il Quotidiano Sportivo.