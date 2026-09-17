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Primo infortunio da giocatore dell'Inter per John Stones (qui la diagnosi ufficiale). Cosa fare adesso con lui al fantacalcio? Ecco i consigli di SOS Fanta sul difensore inglese ex Manchester City.

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"Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per John Stones: questa la diagnosi sull'infortunio accusato contro l'Udinese. Il difensore inglese salterà sicuramente la sfida contro la Roma dell'Olimpico di sabato e avrà poi oltre tre settimane per rimettersi in sesto per la ripresa del campionato, fissata per il 10 ottobre contro il Parma.

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In sede d'asta vi avevamo consigliato di prenderlo alle giuste condizioni, per via dei problemi fisici accusati negli ultimi anni dal centrale e anche della concorrenza in nerazzurro per i tanti impegni. Se lo avete e siete dunque coperti, vuol dire che potete permettervi di aspettarlo. Se avete bisogno di maggiori garanzie, potete procedere con uno scambio in questa sosta per avere un voto fisso e sicuro, da un giocatore più integro. Ma senza svalutare troppo Stones, perché alla fine potrebbe saltare solo la Roma prima di rientrare dallo stop. Verrà poi gestito da Chivu in modo oculato tra i vari impegni, per evitare che si fermi di nuovo".