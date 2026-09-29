Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sui giocatori dell'Inter che sono rimasti ad Appiano Gentile quando mancano undici giorni al ritorno in campo dei nerazzurri che se la vedrànno sabato 10 ottobre contro il Parma:

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"Come avevo preannunciato ieri, l'idea è quella di rivedere Calhanoglu e Dimarco dal 1' visto che continuano i rispettivi programmi di recupero in vista del rientro. Non c'è dubbio sul fatto che Calhanoglu giochi dal 1' contro il Parma. Su Stones, come vi ho sempre detto, si andrà non cauti, di più perché di fatto nelle ultime due stagioni ha giocato pochissimo e non si rischierà nulla, quindi con calma. Magari non per il Parma ma magari quella dopo il Parma in campionato (col Bologna, ndr) lo rivedremo tra i convocati.

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Per fare un quadro su Stones dobbiamo andare giorno dopo giorno, per me contro il Parma non ci sarà. Lo stesso discorso di Calhanoglu vale anche per Dimarco, non si rischia niente anche con lui ma penso che col Parma ci sarà. Ma ribadisco, nessuno vuole bruciare le tappe e rischiare, meglio saltare una partita in più che rischiare di saltare un periodo più lungo proprio ora che inizierà un tour de force"