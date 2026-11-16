Le ultimissime sugli infortunati di casa Inter: a fare il punto sulle condizioni degli acciaccati è Sportmediaset, da Akanji e Zielinski alla Thu-La.

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"In casa Inter allarme rientrato per Akanji. Gli esami effettuati nel ritiro con la Svizzera e condivisi con lo staff medico nerazzurro non destano preoccupazione. Il difensore nerazzurro ha già lasciato la Nazionale e martedì si presenterà ad Appiano con il resto della squadra: sarà visitato ancora ma l'affaticamento muscolare accusato non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione di Chivu per la trasferta di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta.

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Da valutare invece le condizioni di Zielinski. Il centrocampista polacco, che sabato non ha giocato contro la Romania, è alle prese con un problema alla pianta del piede. "Eravamo fiduciosi che Piotr potesse recuperare e non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento - ha detto il ct polacco Urban - Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane". Come riporta Tuttosport, dalla Polonia riferiscono che Zielinski, faticherebbe a scattare e fare i cambi di direzione. In ogni caso il giocatore resta in Nazionale, con il club nerazzurro che monitora la situazione da vicino.

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Marcus Thuram sta bene dopo l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno della Francia contro Italia e Turchia e dovrebbe essere già in gruppo martedì alla ripresa. Lautaro Martinez, dopo aver saltato cinque gare di campionato e due di Champions League per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, è pronto a tornare ad allenarsi con il resto della squadra ma con maggior cautela. L'obiettivo è riaverlo con l'Atalanta per uno spezzone di gara", si legge.