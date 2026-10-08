VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

L’Inter di Cristian Chivu perde Curtis Jones. Il centrocampista inglese ex Liverpool si è fermato per un problema muscolare e si è sottoposto ad accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio.

A poche ore dagli esami, il club nerazzurro ha diramato un comunicato con l’esito e le condizioni di Curtis Jones.

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Infortunio Jones, il comunicato

“Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra”.

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Quando torna Jones

Come riferisce l’Inter attraverso la nota ufficiale, le condizioni di Curtis Jones saranno rivalutate nei prossimi giorni.