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Non arrivano buone notizie dai ritiri delle Nazionali per l'Inter. Dopo gli stop per Thuram e Stankovic, si ferma anche Zielinski con la Polonia. Queste le ultime sul centrocampista secondo La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

"Piotr Zielinski si è fermato in nazionale. Il centrocampista dell’Inter non è entrato nella lista dei 23 per la partita di ieri contro la Romania a Bucarest ed è in dubbio per la Svezia, attesa martedì a Breslavia. In Polonia si era parlato inizialmente di un’infezione virale, ma gli aggiornamenti hanno indicano un problema alla pianta del piede che ostacola soprattutto accelerazioni, scatti e cambi di direzione, mentre una corsa più blanda risulterebbe più tollerabile. Niente di preoccupante, al punto che il c.t. Jan Urban sperava di recuperarlo già per sfida di ieri, anche se prima della gara ha ammesso l’incertezza sui tempi: per la Svezia resta una possibilità, senza garanzie. Ovviamente, tutto è seguito con interesse ad Appiano: Zielinski, un po’ regista senza Calha e un po’ mezzala, ha già 14 presenze fra campionato e Champions. In totale 850 minuti, tre gol e due assist".