L'attore, noto tifoso rossonero, ha detto di non apprezzare la gestione di Cardinale e Ibrahimovic e ha parlato del nuovo impianto
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«L’unica cosa che hanno in comune Berlusconi e Cardinale è l’elicottero. Punto. Per adesso non ne vedo nessun’altra, poi però sarò pronto anche a essere smentito e chiedere scusa. Cioè, scusa anche no, non dico mica niente di che». Così Diego Abatantuono ha parlato della squadra della quale è tifoso storico. Ma ora dice di tifare Como.
L'attore non le ha mandate a dire al club rossonero: ««Un fondo fa gli interessi degli azionisti, però la squadra è dei tifosi. Una volta c'erano i presidenti che erano anche appassionati: Berlusconi, Moratti… Era un altro modo di fare calcio. In Cardinale e Ibrahimovic non ho mai visto fare gli interessi del Milan, l’ho capito quando hanno mandato via Pioli e Maldini».
Quanto allo stadio di San Siro e al nuovo impianto ha parlato di 'fissazione': «Ormai tutti sono fissati col nuovo stadio. Bisognerebbe mettere a posto prima le cose che non vanno...»
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