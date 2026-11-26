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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 dei nerazzurri contro lo Stoccarda in Champions League.

“I primi 20/25 minuti è stata una partita da un lato all’altro, abbiamo tenuto duro, poi abbiamo preso il controllo del match. Nel secondo tempo il rigore ci ha aiutato tanto, una vittoria importante soprattutto dopo la gara del weekend.

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3 partite e 3 clean sheet in Champions? Non so, anche in campionato facciamo le cose bene poi piccoli errori e concediamo un gol. Spero di portare tutto questo anche in campionato e fare clean sheet anche in Serie A. Dobbiamo stare uniti e fare le cose insieme e andrà tutto bene”.