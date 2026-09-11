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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha parlato degli obiettivi per questa stagione dei rossoneri:

Presto per accostare il Milan allo scudetto?

«Deve giocare per rientrare in Champions, obiettivo già difficile. Ci sono sei squadre per quattro posti: Inter, Roma, Napoli, Juve, Como e Milan. Inter e Roma davanti a tutte, in lotta per lo scudetto, il Milan provi almeno a stare più in cima possibile e sognare. Anche il mercato è stato da Champions. In Europa League non parte favorito ma sì, può arrivare in fondo. L’Europa è sempre un percorso formativo».