Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Aldair. ex calciatore della Roma, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Marco Astori
Gasperini

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Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Aldair. ex calciatore della Roma, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Chi gioca meglio in questa Serie A? Roma e Como. La Roma è meglio della passata stagione, sta bene con gambe e testa e arriva sempre prima sulla palla».

Gasperini Chivu
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Può davvero lottare per lo scudetto? «Sì, può lottare fino in fondo con l’Inter. Quest’anno Gasp ha anche più soluzioni dalla panchina».

aldair

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