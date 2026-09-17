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Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Aldair. ex calciatore della Roma, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Chi gioca meglio in questa Serie A? Roma e Como. La Roma è meglio della passata stagione, sta bene con gambe e testa e arriva sempre prima sulla palla».

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Può davvero lottare per lo scudetto? «Sì, può lottare fino in fondo con l’Inter. Quest’anno Gasp ha anche più soluzioni dalla panchina».