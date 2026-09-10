L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa dai suoi contro l'Arsenal all'esordio in questa edizione della Champions League: "Siete mancati negli ultimi metri? Il primo tempo è stato molto più equilibrato perché avevamo più gamba e con giocatori alla prima partita che giocavano, siamo usciti con buona qualità anche sotto pressione, abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, in alcuni cross quando in area non c'era nessuno, tutti i cross ribattuti. Dopo il loro gol abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli dove abbiamo sbagliato la scelta di passaggio e contro queste squadre rischi di essere punito. Ci sono cose buone, con questo spirito sul 2-0 a Milano non potevi prendere i tre gol che hai preso".

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C'è preoccupazione visto che comunque è la terza sconfitta consecutiva?"Bisogna essere molto equilibrati in questi momenti, ci sono giocatori alle prime partite, siamo crescendo, nella stagione ci sono momenti, la squadra non ha perso di valore. Il momento sicuramente è negativo, bisogna sicuramente fare qualcosa in più. Dobbiamo pensare al Bologna e vincere in caso, così possiamo vedere le cose in modo diverse, ora rischiamo di vederle più nere di quello che sono. È entrato Favasuli che l'anno scorso era a Catanzaro, Vergara. Nei giudizi ci vuole molta calma, il risultato è normale che condizioni il giudizio ma la squadra ha fatto quello che doveva fare".

Cosa ti porti dietro della rosa che hai imparato a conoscere?"Quello che è successo nel secondo tempo nonostante l'Arsenal sia una squadra straordinaria, il fatto del sacrificio di lì con la pazienza di non prendere altri gol. Contro il Como e l'Inter abbiamo preso gol troppo facilmente. Da quei momenti passano vittorie e sconfitte di una squadra. Dispiace perché tre sconfitte sono tante, dobbiamo recuperare giocatore, resto fiducioso".

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Cosa vorresti sistemare come priorità massima?"La prima cosa su cui bisogna lavorare è mantenere grande equilibrio analizzando le cose fatte bene e quelle sbagliate, deprimersi non serve a nulla. Fra Como ed Inter non esiste prendere 5 gol come li abbiamo presi. Il gol preso oggi ci sta anche se abbiamo sbagliato perché dovevamo seguire l'uno due, ma la giocata è stata straordinaria. Poi abbiamo fatto scelte tecniche sbagliate. Quando giochi a questi livelli la scelta tecnica è fondamentale. Poi voi parlate, sento dire ogni tanto che bisogna pressare più alti o più bassi. Bisogna fare solo una cosa: fare le scelte tecniche giuste perché altrimenti le fanno gli altri".

È questo ciò che ha detto ai ragazzi in spogliatoio?"Assolutamente sì, sono usciti amareggiati per questa sconfitta perché hanno dato tutto".