Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato così prima di Napoli-Roma partendo dalla scelta di mettere de Bruyne regista
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato così prima di Napoli-Roma partendo dalla scelta di tenere fuori Lobotka e di mettere De Bruyne in cabina di regia:
"Ne ho messi tre a metà campo e li lascio liberi di giocare. Gol subiti? Sono i dettagli a far la differenza, se non accorci verso la palla, gli avversari hanno più facilità. Col Bodo c'era la sensazione di poter prendere gol con troppa facilità"
De Bruyne regista"Non c'è bisogno di convincerlo, l'ho messo in quella posizione, lui è bravo a muoversi, Anguissa deve dare equilibrio. McTominay è il giocatore più offensivo ma serve equilibrio. Veniamo da una sconfitta che ha interrotto la serie di tre risultati consecutivi, dobbiamo riprendere il cammino contro una squadra forte, che dà intensità e sarà sicuramente una bella partita che non finirà mai"
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