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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Sassuolo-Napoli, Massimiliano Allegri ha parlato così anche del rigore non dato nel finale:

"Non ho mai commentato episodi arbitrali, per Guida, che è un arbitro straordinario, era una giornata particolare e, come si dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Lui ha preso questa decisione. Era rigore? Non ho mai commentato, ho sempre accettato giustamente le decisioni arbitrali. La vita è bella perché è strana, Guida non ha mai arbitrato il Napoli e oggi ha dovuto prendere questa decisione, bisogna accettare il risultato dopo questa prestazione. Non mi sono fatto nessuna idea, Guida è un arbitro straordinario. La cosa buffa è che al 90' è capitato questo episodio, ha preso una decisione, per lui non è rigore e quindi non è rigore.

Mancato il veleno? Dovevamo avere più cattiveria nel fare gol, l'occasione di Giovane per esempio. Abbiamo 19 punti in classifica, siamo in ritardo. Non è che perché abbiamo fatto bene a Manchester dobbiamo essere contenti, ci sono partite da giocare e partite da vincere, quella di Manchester era da giocare e l'abbiamo giocata, oggi era da vincere e non abbiamo vinto. Dobbiamo migliorare tanto in fase offensiva, ci vuole bravura dal punto di vista tecnico, dobbiamo migliorare"

"Abbiamo 5 giorni per recuperare le energie, Neres e Favasuli hanno fatto bene, la squadra sta meglio fisicamente e abbiamo finito in crescendo. Dobbiamo essere più cattivi e cinici"