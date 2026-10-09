L’ex nerazzurro promuove il brasiliano e il tecnico dell’Inter: “Già ai tempi del patentino si vedeva che conosceva bene il calcio”
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Amantino Mancini esalta Luis Henrique. Intervenuto ai microfoni del portale francese Top Mercato, l’ex laterale nerazzurro e connazionale del calciatore dell’Inter ha parlato proprio dell’ex Marsiglia.
Luis Henrique ha collezionato finora una presenza da titolare e due da subentrato in questa stagione, per un totale di 123 minuti, mentre ha chiuso la scorsa annata, la prima in nerazzurro, con 46 presenze di cui 1 gol e 3 assist.
Amantino Mancini ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2008 e il 2010.
“Luis Henrique mi piace”
Mancini ha dichiarato: “Luis Henrique è un giocatore che mi piace, che si è adattato bene all'Inter”
Poi ha aggiunto:
“È un giocatore che può ancora crescere. Spero che possa continuare il suo percorso di sviluppo”.
Mancini su Chivu
“Io e Christian Chivu abbiamo giocato insieme alla Roma e all'Inter. Vederlo diventare allenatore non mi sorprende. Abbiamo preso insieme il patentino UEFA e già allora si vedeva che era intelligente e che conosceva bene il calcio. Sta facendo un ottimo lavoro alla guida dell'Inter e penso che avrà molto successo come allenatore”.
Mancini parla di Carlos Augusto
“Carlos Augusto non gioca molto con l'Inter, ma quando gioca, gioca bene. È un giocatore fisicamente imponente che fa un buon lavoro”.
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