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Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Massimo Ambrosini ha parlato anche della Lazio di Gattuso che affronterà il Torino di Abate, due suoi ex compagni in rossonero.

Da commentatore di Dazn, che trasmetterà la partita, quale duello vedremo tra questi due amici?

Il Toro deve fare una partita coraggiosa perché gioca in casa e può dare una svolta, quindi mi aspetto una prova gagliarda da parte di una squadra che non si spaventerà di affrontare la capolista. La Lazio, invece, giocherà come sempre: vorrà fare la partita, attaccando con tanti uomini. Rino ha già fatto vedere che cambiano gli avversari, ma non la sua idea di calcio».

La Lazio è la sorpresa più grande di questa Serie A. Come ha fatto Gattuso a portarla in vetta da imbattuta?

Rino lo conosco bene e conosco la capacità che ha di far giocare le proprie squadre. Al di là della Nazionale, una parentesi molto particolare anche per gli uomini che aveva a disposizione, Milan e Napoli giocavano un bel calcio con lui. È la sua storia che lo racconta e la gente ha la memoria corta... Poi da lì a pensare che una squadra nella situazione in cui era la Lazio, con tutto quello che gli gira intorno, potesse fare questo tipo di percorso... Non se lo aspettava neanche lui, ma è giusto che sia primo per quel che sta facendo in campo».

Qual è il segreto?

C'era una base solida, ma l'empatia creata da Gattuso e i principi di gioco hanno fatto la differenza».

Gattuso ha saputo rigenerare gente che sembrava persa...

La testa è fondamentale, ma non basta. Gattuso ha saputo tirare fuori il meglio da Isaksen, Frattesi o Taylor perché ha dato le conoscenze giuste per farli sentire in fiducia: così riesci a sfruttare il potenziale tecnico e atletico di ognuno».

Il Toro, invece, è ancora una squadra indecifrabile. Sconta il noviziato di Abate?

Per l'organico che ha, non so quanto possa ambire a fare un campionato di un livello superiore. E non penso che per Ignazio sia questione di scontare la categoria: un progetto tecnico, all'interno di un cambiamento, può subire alti e bassi. La sensazione, però, è di un gruppo unito che segue l'allenatore. Per fare un passo in avanti serve stabilità e il Toro la sta ancora cercando».

Da capitano, che giocatore era Abate in quel Milan?

Ignazio era propositivo, ma era anche un buon incassatore: sia dal punto di vista pratico, visti gli scappellotti che riceveva, ma anche dialettico».

Con Gattuso e Abate avete vinto lo scudetto...

Arrivò in una fase di transizione, prendendo la coda di una squadra che aveva vinto tantissimo in Europa, ma ha assorbito intelligentemente certi valori. Conosco bene sua mamma e suo papà: l'hanno cresciuto predisponendolo a tutto questo ed era un compagno eccezionale perché aveva un modo speciale di affrontare la vita e gli allenamenti».

Getty

Che cosa la sta colpendo della sua nuova vita da tecnico?

Fin dal vivaio del Milan i feedback erano super positivi: si percepiva da come parlava di calcio, dalle domande che faceva e il modo in cui si predisponeva a confrontarsi».

Vede somiglianze con Gattuso, anche lui partito dalle giovanili rossonere?

Entrambi hanno una predisposizione al coraggio: magari nel Toro si è visto un po' meno nell'ultimo periodo, però sono allenatori con idee chiare e con la voglia comunque di osare. L'importante è avere una struttura solida, altrimenti il coraggio diventa un'arma a doppio taglio».

Abate nel 2019 ha chiuso la carriera da giocatore nel Milan allenato da Gattuso. Un giorno guiderà i rossoneri?

Non so, è troppo avanti col tempo. Come allenatore si sta facendo le ossa, ma non diamo giudizi affrettati».