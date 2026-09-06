«Il Milan deve combattere ad ogni partita e abbiamo i mezzi per farlo. Difficile capire quale sia il livello rispetto alle altre rivali che si sono confrontate negli scontri diretti nei giorni scorsi». Così Amorim, su DAZN, ha parlato prima della partita contro la Juventus.

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All'allenatore rossonero è stato chiesto a che punto è il suo Milan rispetto alle squadre che hanno giocato prima: Inter, Roma, Napoli, Como. «Le altre hanno continuità perché hanno gli stessi giocatori e anche gli allenatori sono gli stessi della scorsa stagione. Il nosto club ha cambiato molto e c'è da lavorare. Non è togliere alla squadra delle responsabilità ma ancora il livello del Milan è da capire», ha detto anche.

(Fonte: DAZN)