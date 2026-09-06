Nelle attese la gara tra Juve e Milan poteva regalare grande intensità. È finita uno a uno allo Juventus Stadium e le due squadre non sono riuscite ad offrire grande spettacolo. Alla fine della partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato l'allenatore rossonero, Ruben Amorim.

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-Cosa è mancato oggi?

-Questione di qualità tecnica o individuale?

Il Milan non meritava di vincere questa partita o meglio la Juve non meritava di perderla. Non ha giocato bene la nostra squadra, abbiamo controllato il pallone ma ne abbiamo perso tanti, la prestazione non è stata all'altezza: siamo comunque una squadra che sta ancora lavorando insieme da poco.Le cose semplici sono le migliori: il controllo e il passaggio del pallone fatto bene, lì è mancato il Milan. Quando perdevamo palla non riuscivamo a conquistarla. Ci ritrovamo a campo aperto contro tanti attaccanti. La cosa positiva è che potevamo vincere, poi la Juve ha pareggiato ma abbiamo lottato fino a fine gara.

«Amo Cissè ma tutti i miei giocatori anche e pretendo tanto da loro. So che sto chiedendo tanto lavoro alla mia squadra», ha aggiunto anche alla fine dell'intervista il tecnico.

(Fonte: DAZN)