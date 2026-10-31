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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Ruben Amorim ha parlato così della partita vinta dai rossoneri:

"Sono soddisfatto di tante cose, abbiamo iniziato molto bene, stiamo migliorando rispetto ad altre partite. Nel secondo tempo abbiamo gestito palla anche grazie a Modric, non abbiamo fatto una partita incredibile ma buona, è stata una grande serata per i tifosi. L'Inter è molto forte anche sui calci piazzati, non abbiamo cambiato identità"

"Dal Bologna ad oggi sono due partite totalmente diversa, devo essere onesto: Gila, Rabiot e Moreira non c'erano e oggi c'erano e questo fa una grande differenza, è stata una buona notte ma sono gli stessi punti che c'erano in palio anche contro il Bologna. La mia testa è ancora su cosa non ha funzionato col Bologna, da domani penseremo alla prossima partita"

"Derby? Tutto completamente diverso dagli altri derby, c'è una partecipazione incredibile, queste partite ci uniscono ai nostri tifosi. Impossibile cambiare tutto in un giorno, sono orgoglioso dei miei giocatori. Diventeremo una squadra molto forte ma ci vuole tempo, l'obiettivo è vincere lo scudetto ma è davvero difficile vincere al primo anno"