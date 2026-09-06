Alla fine sull'Atalanta di Sarri l'ha spuntata la Roma di Gasperini. Un po' un derby strano per i due allenatori: il primo ex Lazio, il secondo approdato in giallorosso dopo tanti anni nel club bergamasco.

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Incroci particolarissimi del campionato italiano: alla fine l'ha spuntata la squadra della capitale per due a uno. I giallorossi sono in cima alla classifica dopo le prime tre gare della stagione, a nove punti insieme all'Inter e in attesa dello scontro diretto tra Juventus e Milan che andrà in scena proprio in questo fine settimana (ma anche la Lazio battendo l'Udinese lunedì sera potrebbe toccare i nove punti).

Le parole di Molina

Alla fine della partita, a Skysport hanno chiesto a Nahuel Molina, difensore argentino della Roma classe 1998, se la Roma può essere definita l'anti-Inter. «Se ci sentiamo l'anti Inter anche per come è arrivata questa vittoria? No, quello no. Adesso abbiamo la Champions (contro il Fenerbahce, alle 18.45 il 10 settembre.ndr) che è una partita molto speciale. Penso che dobbiamo continuare il nostro cammino e abbiamo vinto una partita difficile questa sera contro l'Atalanta. Non dobbiamo guardare troppo avanti». Sabato 19 settembre, i nerazzurri saranno ospiti all'Olimpico (si gioca alle 18).

(Fonte: SS24)