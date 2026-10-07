Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex ds dell'Inter Piero Ausilio è intervenuto nel film celebrativo della passata stagione per raccontare alcuni aneddoti e per commentare il grande trionfo:

Ricordo, per esempio, di aver chiesto a Bastoni come avesse visto Bonny e anche lui si espresse in maniera molto positiva nei confronti di questo ragazzo. Non posso chiedere a tutti, perché poi qualcuno… Se dovessi chiedere a Thuram quanti calciatori vorrebbe prendere, probabilmente non ne prenderemmo nemmeno uno.

Getty Images

Per fare quello che abbiamo fatto ci vuole una squadra vincente anche fuori dal campo e noi abbiamo tanta gente preparata fuori dal campo che tiene tantissimo all’Inter e mette noi dirigenti nelle condizioni migliori di fare le cose fatte bene.