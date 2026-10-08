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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale U21 ha parlato anche della possibilità di portare Pio Esposito all'Europeo:

L’anno prossimo c’è l’Europeo, nel 2028 l’Olimpiade di Los Angeles.

«Speravo di andare all’Europeo e ora ci siamo andati. Ora spero di vincerlo, poi andare alle Olimpiadi e vincerle. Abbiamo ragazzi bravi tecnicamente, che se giocano come l’altra sera con la Polonia e dimostrano tutta questa voglia di essere un gruppo, sicuramente le due cose sono fattibili».

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All’Europeo pensa di portare qualcuno dei ragazzi che sono già saliti in Nazionale maggiore?

«Nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi. L’unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la Nazionale maggiore (dal 4 all’8 giugno ci sono le Final Four di Nations League, ndr). Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l’Europeo, anche perché nel 2025 lo ha saltato per gli impegni con l’Inter. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino».