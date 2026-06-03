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Esposito: “Ho ripensato al rigore sbagliato con la Bosnia. Baldini? Sono contento…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Lussemburgo, Francesco Pio Esposito ha parlato così: "Sono contento che il CT apprezzi la mia umiltà, è quella che mi ha portato qui e non voglio perderla mai. Stasera sono contento, ce la siamo meritata, siamo stati bravi ad aggredire la partita fin dal primo secondo e questo gruppo di ragazzi si merita il meglio perché ho visto un impegno incredibile per tutta la settimana, sono contento del risultato".
Qualche Under 21 pronto?
"Non mi sento al di sopra degli altri per giudicare o dire cose. Per me sono tutti molto validi e lo dimostreranno. Stasera abbiamo fatto vedere quanta fame abbiamo messo in campo, era un'amichevole ma l'abbiamo trattata col massimo dell'impegno".
Su Baldini
"Quando parla ti entra dentro, non gira intorno alle cose e va sempre dritto al punto. E' una cosa che ho apprezzato tantissimo in questi giorni".
Cosa hai pensato dopo la Bosnia?
"Sinceramente quando sono entrato per il riscaldamento per un momento ho ricordato quella sera. Quel rigore sbagliato... Ho cercato di usare quella rabbia per entrare in campo, non possiamo fermarci a guardare indietro"
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