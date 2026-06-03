Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Lussemburgo, Francesco Pio Esposito ha parlato così: "Sono contento che il CT apprezzi la mia umiltà, è quella che mi ha portato qui e non voglio perderla mai. Stasera sono contento, ce la siamo meritata, siamo stati bravi ad aggredire la partita fin dal primo secondo e questo gruppo di ragazzi si merita il meglio perché ho visto un impegno incredibile per tutta la settimana, sono contento del risultato".