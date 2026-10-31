Le dichiarazioni di Nicolò Barella ai microfoni di Dazn dopo Milan-Inter 3-1: ecco le sue parole al termine del match perso dai nerazzurri
VIDEO FCIN1908 / Inter, Thuram non si smentisce: solito rito e Barella lo prende a pallonate
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Nicolò Barella ha parlato così della partita persa dai nerazzurri:
"L'approccio è quello che ci sta mancando, non puoi essere che vai sempre sotto e la recuperi. Si gioca ogni tre giorni, bisogna anche gestire la partita. Da inizio anno non siamo capaci di fare questo, arriviamo sempre al 90' e alla fine lo paghi, l'approccio è una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente"
Fallo su Musah per il 3-1"Era un momento positivo per noi, Maignan aveva fatto parate importanti, è una scelta sbagliata, poi è 50 e 50, poteva sbagliarla e invece ha segnato. Gli errori si pagano a volte, noi quando facciamo un errore lo paghiamo. Non è una scusa perché l'atteggiamento in queste partite è la cosa più importante però eravamo in emergenza davanti, non c'è Lauti, Pio ha avuto la febbre in settimana, Bonny aveva 39 di febbre oggi, dovevamo aiutare di più Thuram che era da solo"
Schiaffone utile?"Essendo un derby, è tutto amplificato. Tutte le partite valgono tre punti, il campionato è una corsa a tappe, dobbiamo fare più punti possibili, che arrivino nel derby o in altre partite non cambia. Dispiace, potevamo dare una dimostrazione di forza, il Milan difensivamente è forte, sotto 3-1 non è facile fare gol, provando coi cross è difficile contro il Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Chivu: "Formazione obbligata ma manca cattiveria. Rifletteremo sulla quinta punta ma..."
Pagelle
Milan-Inter, pagelle: Bisseck-Barella disastrosi. Diouf e Sucic allo sbaraglio. Se crolla anche Carlos...
Ultima ora
Milan-Inter 3-1, la Curva Nord furiosa dopo il derby: striscione durissimo ai giocatori
Social
Biasin: "Sull'Inter viene detta dagli avversari una cazzata che è da scansare come la peste"
Interviste
Chivu: "Fa male perdere un derby così. Una sola punta? Improvvisato per emergenza. Fame da ritrovare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti