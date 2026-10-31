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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Nicolò Barella ha parlato così della partita persa dai nerazzurri:

"L'approccio è quello che ci sta mancando, non puoi essere che vai sempre sotto e la recuperi. Si gioca ogni tre giorni, bisogna anche gestire la partita. Da inizio anno non siamo capaci di fare questo, arriviamo sempre al 90' e alla fine lo paghi, l'approccio è una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente"

Fallo su Musah per il 3-1

Schiaffone utile?

"Era un momento positivo per noi, Maignan aveva fatto parate importanti, è una scelta sbagliata, poi è 50 e 50, poteva sbagliarla e invece ha segnato. Gli errori si pagano a volte, noi quando facciamo un errore lo paghiamo. Non è una scusa perché l'atteggiamento in queste partite è la cosa più importante però eravamo in emergenza davanti, non c'è Lauti, Pio ha avuto la febbre in settimana, Bonny aveva 39 di febbre oggi, dovevamo aiutare di più Thuram che era da solo""Essendo un derby, è tutto amplificato. Tutte le partite valgono tre punti, il campionato è una corsa a tappe, dobbiamo fare più punti possibili, che arrivino nel derby o in altre partite non cambia. Dispiace, potevamo dare una dimostrazione di forza, il Milan difensivamente è forte, sotto 3-1 non è facile fare gol, provando coi cross è difficile contro il Milan"