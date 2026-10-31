Senza Lautaro in campo, infortunato e ancora ai box per infortunio, tocca a Barella la fascia da capitano e anche il commento a fine partita dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Skysport: «Ennesima partenza ad handicap? Paghiamo degli errori che al di là della rete su punizione sono errori individuali e poi di squadra. Lo avevo detto anche dopo le gare vinte l'approccio non ci sta riuscendo al meglio. Dobbiamo migliorare su questo. Questa è una gara difficile. Un derby è una partita a sé e non conta come ci si arriva. Bisogna analizzare e migliorare soprattutto in questo perché poi quando troviamo il gol e ci sblocchiamo totalmente comandiamo la partita».

-C'è qualcosa che rappresenta un freno nel derby?

Ci sono stati derby in cui abbiamo giocato bene e che non abbiamo vinto, derby che abbiamo giocato male e che siamo riusciti a pareggiare. Non siamo sicuramente continui, sono altalenanti le prestazioni nel derby. Dobbiamo guardarci in faccia, a prescindere dal derby, tutte le gare in campionato valgono tre punti e sono importanti. Per l'entusiasmo, per avere ancora una scia positiva oggi dovevamo fare meglio.

-Chivu ha tolto una punta: a voi ha chiesto qualcosa di diverso a centrocampo?

Eravamo in emergenza. Bonny ha avuto la febbre e Pio pure in settimana ha avuto la febbre Probabilmente il fatto di non avere cambi freschi in panchina in attacco ha condizionato le scelte del mistere abbiamo provato a fare qualcosa di diverso e abbiamo perso forse le nostre certezze. Abbiamo fatto fatica ad ingranare, abbiamo trovato delle situazioni con gli uomini tra le linee, Diouf e Sucic, e non eravamo rodati sui moduli. Più che i moduli però fa l'atteggiamento.

(Fonte: Skysport)