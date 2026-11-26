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Nicolò Barella è stato premiato come MVP di Inter-Stoccarda. Una grande partita quello del capitano nerazzurro, prestazione di assoluto livello con qualità e quantità in mezzo al campo.

Lo stesso Barella ha parlato ai microfoni dell'UEFA al termine della partita: "Non so se sia stato io il migliore, ma la squadra ha disputato un'ottima partita e sono molto felice per i tre punti".

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"Per me era importante vincere i duelli a centrocampo. Sapevamo che sarebbe stato un aspetto decisivo contro lo Stoccarda ed è stata un'ottima prestazione di squadra da parte di tutti".