GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella commenta così il ko per 4-1 dell'Italia contro il Belgio: “Serve equilibrio? Assolutamente, siamo i primi a essere dispiaciuti, volevamo andare avanti. La cosa più importante è aver ritrovato qualcosa dentro che ci fa competere, lo abbiamo dimostrato con Francia e Turchia. Le vittorie e le sconfitte ci saranno sempre. So che è difficile ma sappiamo da dove veniamo, dobbiamo vedere il percorso fatto e qualcosa di bello si è visto.

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Lettura di Belgio-Italia? Sono stati più bravi, bisogna dire la verità, hanno trovato e sfruttato i nostri punti deboli. Hanno creato con la qualità tra le linee, la Francia ha tolto tante energie mentali e fisiche, abbiamo sentito il dispendio. Non è una scusa, loro oggi sono stati più bravi, bisogna solo lavorare e dobbiamo farci trovare pronti per le prossime gare.

Cosa mi porto dietro dal gruppo? Mi metto dentro, mi porto l’entusiasmo e la voglia di lavorare e dare il massimo, mi metto tra i senatori. Molto spesso non dico che ci è mancata, ma vedevi tutto buio, invece ora vediamo un bello spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi che ci stanno dando tanto entusiasmo. Abbiamo bisogno di tempo, guardiamo il percorso fatto. L’ultima non è stata la migliore del girone ma guardiamo il percorso”.