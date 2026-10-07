Ospite del Premio Gentleman FairPlay (qui le parole di Piotr Zielinski), il difensore del Milan Davide Bartesaghi ha parlato così della corsa scudetto e non solo: “Fiducia del Milan verso la ripresa? Tanta fiducia, è un fattore importante, domani ci ritroviamo e cerchiamo di fare le cose al meglio per le prossime partite.

Inter favorita per lo scudetto? Noi abbiamo fiducia e lavoriamo tutti i giorni, pensiamo a noi stessi e non agli altri.

Difesa a 4 al posto di quella a 3? Mi trovo bene a fare entrambi i ruoli io.

Distanza da Inter e Roma? Dobbiamo alzare ancora un po’ l’asticella, ma siamo all’inizio del percorso e penso sia normale, dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati.

Il momento dei giovani è quasi sempre, dobbiamo farci trovare pronti, in Under 21 stiamo facendo un ottimo percorso e ci siamo qualificati agli Europei.

Amorim ottimo allenatore, mi dà fiducia, gli voglio bene, proviamo sempre cose nuove e lavoriamo bene.

Ramos scatenato? Faccio i complimenti a lui e a tutti i miei compagni per gli impegni in nazionale.

Gila mi ha impressionato dei nuovi, credo sia un grande giocatore, anche duttile. Anche Hutchinson è molto agile nello stretto e può darci una grande mano”.