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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter Rafa Benitez ha analizzato il momento della squadra di Chivu dopo il pareggio di Bergamo e in vista della sfida di domani sera contro lo Stoccarda.

Benitez, si può ancora sbagliare?

«Sempre meno, perché ormai ne restano sempre meno di partite. Se sei in ritardo, rischi di compromettere il passaggio del turno; se sei in vantaggio, come il Como, conviene metterti in sicurezza e tentare di entrare tra le prime otto. Si può fare».

Il calendario a volte è impietoso.

«La Roma a Parigi sfida non solo i campioni in carica ma anche una delle squadre più in salute. Ma c’è una domanda da porsi: cosa perderà Luis Enrique senza Kvaratskhelia e Doué? La struttura resta imponente, ci mancherebbe, ma queste sono assenze egualmente penalizzanti. E l’ultima partita di Gasperini, a Parma, ha rappresentato un segnale per chiunque: la squadra sta bene, segna e ha un centravanti pazzesco, che fa paura, come Malen. Sono argomenti anche questi».

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L’Inter ne suggerisce altri...

«Si resta spiazzati dinnanzi a certe serate: avanti di due, sempre in controllo, con un attaccante come Pio Esposito che pure in Nazionale sta facendo cose enormi, subisce la reazione dell’Atalanta, che ha meriti grossi ci mancherebbe, e butta via una vittoria che pareva blindata. È un’Inter pazzerella, come suol dirsi: prima andava sotto e rimontava; ora scappa e si fa riprendere. Segna tantissimo ma subisce altrettanto e immagino che questo rappresenti il tormento di Chivu, di cui ho letto le riflessioni: riuscire a trovare l’equilibrio che manca è la sua missione, lo comprendo».

E poi c’è la catena di infortuni...

«L’Inter fa appena in tempo a ritrovare Lautaro Martinez e perde Calhanoglu. È chiaro che sono preoccupazioni anche queste, che si aggiungono a quelle del calendario. Lo Stoccarda, come qualsiasi tedesca di rango, è un’insidia e queste sono partite-trappola. Poi ci saranno la trasferta a Dortmund, mai facile, e il Liverpool a San Siro. Non è consentito rallentare, non proprio ora».

Un 4-4 come quello di Bergamo lascia scorie?

«Si fa in fretta a dimenticarlo, anzi si deve. E in questo sarà d’aiuto la personalità di Chivu. Certe fasi negative vanno risolte con le soluzioni che si trovano nello spogliatoio e con il lavoro. Diciassette reti subite in campionato rappresentano il tema dominante delle analisi dell’allenatore, che essendo stato un difensore di portata internazionale ci metterà le mani. Il primo ad avere un quadro limpido di questa Inter è lui, fidatevi».