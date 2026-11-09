Il giornalista promuove la risposta dei nerazzurri dopo la sconfitta nel derby: “Partita eccellente, l’inizio è molto positivo”
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
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Ospite negli studi di Mediaset, come di consueto, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il successo dell’Inter per 2-0 sul Como in campionato.
Biasin esalta l'Inter“È vero che l'Inter ha vinto tante volte in rimonta, ma la consuetudine è che giochi belle partite: le ultime due sono state particolarmente buone. C'è stata un'attenzione maggiore e questo assetto rende la squadra molto più attenta che ha giocato come ci si attende: il derby è stata una partita sbagliata, purtroppo è successo in quell'occasione. C'è stata una legittima severità settimana scorsa, ma l'inizio è molto positivo: l'Inter finisce questa fase con un voto molto positivo. Presunzione? La raccontiamo noi al tavolo ma bisogna essere dentro al gruppo: anche il Como ha giocato tutte partite eccellenti ma con l'Inter ha sbagliato. Tutte sbagliano. Ma come abbiamo giustamente criticato l'Inter settimana scorsa, stavolta ha fatto una partita eccellente: e avrebbe fatto la differenza col 90% delle squadre del mondo".
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