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Yann Bisseck, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Getty Images

Siparietto sul post Instagram

Il giornalista chiede a Bisseck: "Due anni fa, dopo un gol sbagliato contro lo Young Boys, tu stesso scrivevi su Instagram: "Tutti i sogni di essere un attaccante sono morti, ma la vittoria è ciò che contava. Hai dei ripensamenti su questo, visto il golasso che hai fatto oggi?".

La risposta del difensore tedesco: "Tutto quello che metto su Instagram non è serio. Dobbiamo lasciare questo fuori. Ma no, oggi penso sia andata bene. A volte si deve provare qualcosa, oggi è andata bene. Sono contento di aver aiutato la squadra, ma la vittoria è la cosa più importante. Un bel segnale dopo il derby".

La maturità dell'Inter e la gestione della partita

Bisseck su Inter-Como e la gestione degli impegni

"Abbiamo parlato all'interno della squadra del fatto che dobbiamo stare più concentrati e sempre seri, anche sul 2-0, che penso sia il risultato più pericoloso nel calcio. Oggi abbiamo fatto benissimo, siamo stati concentrati per 90-95 minuti. Allora penso che questa sia la strada giusta"."Dobbiamo fare come oggi: essere concentrati, cattivi, ma anche credere nelle nostre qualità. E poi il Como è una squadra fortissima, ma penso che, se mettiamo tutto quello che abbiamo in campo, abbiamo una grandissima chance di vincere anche questa".