Dopo il pari con la Roma ha parlato ai microfoni di Skysport Yann Bisseck. Queste le parole del giocatore di Chivu ai microfoni di Skysport: «Quarta volta sotto di due gol, perché? Buona domanda. Non ho la risposta ma dobbiamo migliorare in questo. Ma quello su cui dobbiamo concentrarci è che questa squadra non muore mai. Ma naturalmente dobbiamo iniziare meglio», ha detto.

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-Tante energie nervose per ripartire: il duello si allarga anche a Como e Roma e l'Inter dovrà cambiare marcia per ripetersi?

-Cosa chiede Chivu di dare di più quando siete in campo: qualcosa da cambiare nel dna?

Non importa cosa fanno le altre squadre. Ci sono tante squadre importanti in questo campionato ma noi siamo concentrati su noi stessi e se facciamo le cose per bene abbiamo grosse chance di confermarci come campioni.Gli inizi delle partite devono essere migliorati. Stiamo giocando benissimo ma c'è anche sfortuna e la bravura della squadra e con 13 punti fin qui sicuramente dobbiamo dire che siamo messi bene.

(Fonte: SS24)