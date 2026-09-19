Inter ancora prima a pari punti con la Roma dopo il pareggio: l'analisi del calciatore tedesco ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano
daniele fcinter

VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma

Dopo il pari con la Roma ha parlato ai microfoni di Skysport Yann Bisseck. Queste le parole del giocatore di Chivu ai microfoni di Skysport: «Quarta volta sotto di due gol, perché? Buona domanda. Non ho la risposta ma dobbiamo migliorare in questo. Ma quello su cui dobbiamo concentrarci è che questa squadra non muore mai. Ma naturalmente dobbiamo iniziare meglio», ha detto.

Bisseck

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-Tante energie nervose per ripartire: il duello si allarga anche a Como e Roma e l'Inter dovrà cambiare marcia per ripetersi?

Non importa cosa fanno le altre squadre. Ci sono tante squadre importanti in questo campionato ma noi siamo concentrati su noi stessi e se facciamo le cose per bene abbiamo grosse chance di confermarci come campioni.
bisseck

-Cosa chiede Chivu di dare di più quando siete in campo: qualcosa da cambiare nel dna?

Gli inizi delle partite devono essere migliorati. Stiamo giocando benissimo ma c'è anche sfortuna e la bravura della squadra e con 13 punti fin qui sicuramente dobbiamo dire che siamo messi bene.

(Fonte: SS24)

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