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Intervistato da CremonaOggi, Federico Bonazzoli, ex centravanti dell'Inter oggi alla Cremonese, è tornato così sul periodo nelle giovanili nerazzurre: “Sono passati più di dieci anni dal mio esordio e oggi ho una maturità e un approccio completamente diversi al calcio e alla vita. Quelle sono etichette che ti appiccicano gli altri ed è molto difficile conviverci. Per me non è stato facile: a 16 anni far parte della prima squadra dell’Inter era un peso forse troppo grande da sopportare. Oggi, quando vedo i ragazzi più giovani, cerco sempre di aiutarli. Nel calcio, come nella vita, ognuno ha il proprio percorso: c’è chi matura prima, chi dopo e chi non raggiunge mai quel livello di maturità. Alla fine, ho accettato che le cose dovessero andare così. Tutto quello che ho vissuto mi ha reso la persona che sono oggi, e devo esserne fiero”.

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Dopo l’Inter sei passato alla Sampdoria e hai iniziato a fare esperienza in prestito. Che periodo è stato per la tua formazione, sia calcistica che personale? “Cosa significhi “farsi le ossa” l’ho provato sulla mia pelle. Nel settore giovanile ero considerato tra i più talentuosi e pensavo di avere il mondo in mano. Quando entri nel calcio dei grandi, però, le aspettative e i pesi cambiano: cambia proprio la vita. Per me è stata una scuola formidabile, più dal punto di vista umano che calcistico. I genitori possono darti un supporto, ma poi in campo, nello spogliatoio e durante gli allenamenti ci sei solo tu. A un giovane consiglierei sempre di fare esperienze e confrontarsi con realtà diverse: giocare è l’unica cosa che conta e non è paragonabile a nient’altro”.